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Норвегія передає Україні вісім далекобійних РСЗВ та три контрбатарейні радари Arthur

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 19:22
Норвегія передає Україні вісім далекобійних РСЗВ та три контрбатарейні радари Arthur - Фото
MLRS M270 (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Міністерство оборони Норвегії повідомило, що надає Україні три контрбатарейні радари Arthur та вісім далекобійних установок РСЗВ.

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У повідомленні йдеться, що Норвегія у тісній співпраці з Великої Британією надає Україні три контрбатарейні радари та вісім далекобійних РСЗВ.

"Український народ показав дивовижну стійкість. Їхня боротьба – це і наша боротьба – за свободу, демократію та безпеку", – заявляє міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Конкретний тип РСЗВ у повідомленні прямо не названий, але на ілюстрації зображено установку, схожу на М270 MLRS, яку Україна раніше вже отримувала від Британії.

За словами міністра оборони, "ця зброя вже дуже вплинула на перебіг військових дій, дала Україні можливість розірвати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту".

Норвегія також ухвалила рішення передати Україні три контрбатарейні радари Arthur. Зазначається, що це передання також здійснюється у співпраці з Великою Британією, яка раніше передавала РЛС цього типу Україні.

Сергій Бережний
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