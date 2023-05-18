Норвегия передает Украине восемь дальнобойных РСЗО и три контрбатарейных радара Arthur

Министерство обороны Норвегии сообщило, что предоставляет Украине три контрбатарейных радара Arthur и восемь дальнобойных установок РСЗО.

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В сообщении говорится, что Норвегия в тесном сотрудничестве с Великобританией предоставляет Украине три контрбатарейных радара и восемь дальнобойных РСЗО.

"Украинский народ показал впечатляющую стойкость. Их борьба — это и наша борьба — за свободу, демократию и безопасность", — заявляет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Конкретный тип РСЗО в сообщении прямо не назван, но на иллюстрации изображена установка, похожая на М270 MLRS, которые Украина ранее уже получала от Британии.

По словам министра обороны, "это оружие уже оказало большое влияние на ход военных действий, дало Украине возможность разорвать российские линии снабжения, а также вывести из строя ряд важных целей за линией фронта".

Норвегия также приняла решение передать Украине три контрбатарейных радара Arthur. Отмечается, что эта передача также осуществляется в сотрудничестве с Великобританией, которая ранее передавала РЛС этого типа Украине.

29 июля 2022 года главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, как украинские военные работают с дальнобойными ракетными системами М270 MLRS.

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