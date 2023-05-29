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Військове керівництво Чехії не виключає можливості війни між НАТО та Росією

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 15:29
Військове керівництво Чехії не виключає можливості війни між НАТО та Росією - Фото
Карел Ржехка (Фото: flickr/latvijas_armija)

Начальник Генерального штабу Армії Чеської Республіку Карел Ржехка не виключив, що між Росією та Північноатлантичним альянсом може розпочатися війна. Про це Ржехка сказав 29 травня на конференції з внутрішньої безпеки та стійкості держави у Палаті депутатів Чехії, передає Novinky

"Війна між Росією та Північноатлантичним альянсом, яка є для нас найгіршим сценарієм, не є неможливою. Вона можлива", – сказав Ржехка.

За його словами, чеська армія намагається підготуватися до потенційного конфлікту високої інтенсивності з технологічно розвиненим противником, тобто РФ, "оскільки сьогодні Росія перебуває на траєкторії конфлікту з альянсом".

ДОВІДКА. У НАТО постійно наголошують на тому, що оборонний Північноатлантичний альянс не є стороною конфлікту у війні Росії проти України, а лише допомагає Україні реалізувати своє право на самооборону.

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Наталія Медведєва
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війнаНАТОчехіяКарел Ржехка
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