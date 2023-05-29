Військове керівництво Чехії не виключає можливості війни між НАТО та Росією

Начальник Генерального штабу Армії Чеської Республіку Карел Ржехка не виключив, що між Росією та Північноатлантичним альянсом може розпочатися війна. Про це Ржехка сказав 29 травня на конференції з внутрішньої безпеки та стійкості держави у Палаті депутатів Чехії, передає Novinky.

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"Війна між Росією та Північноатлантичним альянсом, яка є для нас найгіршим сценарієм, не є неможливою. Вона можлива", – сказав Ржехка.

За його словами, чеська армія намагається підготуватися до потенційного конфлікту високої інтенсивності з технологічно розвиненим противником, тобто РФ, "оскільки сьогодні Росія перебуває на траєкторії конфлікту з альянсом".

ДОВІДКА. У НАТО постійно наголошують на тому, що оборонний Північноатлантичний альянс не є стороною конфлікту у війні Росії проти України, а лише допомагає Україні реалізувати своє право на самооборону.

19 травня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні країни мають усвідомити нову реальність, коли йдеться про широку конфронтацію з Москвою.

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