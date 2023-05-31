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Сенат Чехії підтримав вступ України до НАТО. Кулеба: Імпульс для саміту у Вільнюсі

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 22:36
Сенат Чехії підтримав вступ України до НАТО. Кулеба: Імпульс для саміту у Вільнюсі - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Глава МЗС Дмитро Кулеба подякував Сенату Чехії та його керівництву за резолюцію на підтримку прийняття України до НАТО. Про це міністр написав у Twitter.

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"Я вдячний Сенату Чехії за ухвалення резолюції на підтримку початку процедури вступу України в НАТО. Імпульс до того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі, продовжує наростати, і ми дякуємо Мілошу Вистрчілу (голова Сенату Чехії. – Ред.) та чеським сенаторам за їхній крок", – написав Кулеба.

Фото – скриншот
  • 19 травня 2023 року пані посол України в НАТО заявила, що Україна хоче отримати такі ж гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс. Проте гарантії безпеки надає не НАТО, а окремі держави.
  • 29 травня голова Генерального штабу Армії Чезії Карел Ржехка не виключив, що між Росією та Північноатлантичним альянсом може розпочатися війна.
  • 30 травня Кулеба звернувся до глав МЗС держав-членів НАТО і назвав три кроки до успіху саміту Альянсу у Вільнюсі.
Сергій Бережний
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Дмитро Кулебачехіявступ до НАТОсенат чехії
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