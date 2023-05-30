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Саміт НАТО. МЗС звернувся до 31 члена Альянсу: Надати гарантії безпеки для України

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30.05.2023, 20:28
Саміт НАТО. МЗС звернувся до 31 члена Альянсу: Надати гарантії безпеки для України - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба звернувся до очільників МЗС держав-членів НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в столиці Норвегії Осло. Він назвав три кроки до успіху саміту Альянсу у Вільнюсі.

На думку Кулеби, для успіху липневого саміту НАТО потрібно: 

→ Посилення інституційних зв’язків та допомоги між Україною та НАТО;

→ Зробити крок до членства України;

→ Забезпечити гарантії безпеки на шляху України до НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

У ньому має взяти участь президент Володимир Зеленський.

Він порушував питання гарантій безпеки на саміті НАТО під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом 20 квітня.

  • 19 травня 2023 року посол України в НАТО заявила, що Україна хоче отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс. Проте гарантії безпеки дає не НАТО, а окремі держави.
  • 22 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що західні союзники готові запропонувати Україні модель безпеки, подібну до ізраїльської. 
  • 23 травня представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу заявив, що країна готова стати одним із гарантів безпеки для України.

Читайте також: Саміт НАТО. Німеччина перекине ЗРК Patriot до Литви для захисту заходу

Артем Джеріпа
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