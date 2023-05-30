Саміт НАТО. МЗС звернувся до 31 члена Альянсу: Надати гарантії безпеки для України

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба звернувся до очільників МЗС держав-членів НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в столиці Норвегії Осло. Він назвав три кроки до успіху саміту Альянсу у Вільнюсі.

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На думку Кулеби, для успіху липневого саміту НАТО потрібно:

→ Посилення інституційних зв’язків та допомоги між Україною та НАТО;

→ Зробити крок до членства України;

→ Забезпечити гарантії безпеки на шляху України до НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

У ньому має взяти участь президент Володимир Зеленський.

Він порушував питання гарантій безпеки на саміті НАТО під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом 20 квітня.

19 травня 2023 року посол України в НАТО заявила, що Україна хоче отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс. Проте гарантії безпеки дає не НАТО, а окремі держави.

22 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що західні союзники готові запропонувати Україні модель безпеки, подібну до ізраїльської.

23 травня представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу заявив, що країна готова стати одним із гарантів безпеки для України.

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