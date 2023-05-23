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Франція готова стати гарантом безпеки для України — МЗС країни

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 15:28
Франція готова стати гарантом безпеки для України — МЗС країни - Фото
Ейфелева вежа у Парижі (Фото: ЕРА)

Представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу заявив, що країна готова стати одним із гарантів безпеки для України.

"Франція готова укласти угоду з Україною, щоб надати гарантії безпеки, які допоможуть їй захищати себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливій агресії проти неї у майбутньому", – йдеться у заяві.

22 травня 2023 року в американській газеті The Wall Street Journal з'явилася стаття про те, що західні союзники обговорюють гарантії безпеки для України, поки вона не вступить у НАТО.

Головним гарантом безпеки для України мають виступити США, а Велика Британія, Німеччина і Франція – доєднатися до ініціативи.

Очікується, що угода про безпеку буде підписана після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, повідомили WSJ чиновники, знайомі з переговорами.

  • 19 лютого 2023 року прем'єр Великої Британії заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липневого саміту Альянсу.
  • 24 квітня у Євросоюзі виступили за гарантії безпеки для України: "Не дозволимо стати сірою зоною".

Читайте також: Гарантії безпеки дає не НАТО, можемо повторити досвід Фінляндії та Швеції – посол України

Мілана Головань
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