Франція готова стати гарантом безпеки для України — МЗС країни

Представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу заявив, що країна готова стати одним із гарантів безпеки для України.

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"Франція готова укласти угоду з Україною, щоб надати гарантії безпеки, які допоможуть їй захищати себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливій агресії проти неї у майбутньому", – йдеться у заяві.

22 травня 2023 року в американській газеті The Wall Street Journal з'явилася стаття про те, що західні союзники обговорюють гарантії безпеки для України, поки вона не вступить у НАТО.

Головним гарантом безпеки для України мають виступити США, а Велика Британія, Німеччина і Франція – доєднатися до ініціативи.

Очікується, що угода про безпеку буде підписана після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, повідомили WSJ чиновники, знайомі з переговорами.

19 лютого 2023 року прем'єр Великої Британії заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липневого саміту Альянсу.

24 квітня у Євросоюзі виступили за гарантії безпеки для України: "Не дозволимо стати сірою зоною".

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