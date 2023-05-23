Франция готова стать гарантом безопасности для Украины – МИД страны
Представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.
"Франция готова заключить соглашение с Украиной, чтобы предоставить гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем", – говорится в заявлении.
22 мая 2023 года в американской газете The Wall Street Journal появилась статья о том, что западные союзники обсуждают гарантии безопасности для Украины, пока она не вступит в НАТО.
Главным гарантом безопасности для Украины должны выступить США, а Великобритания, Германия и Франция – присоединиться к инициативе.
Ожидается, что соглашение о безопасности будет подписано после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
- 19 февраля 2023 года премьер Великобритании заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до июльского саммита Альянса.
- 24 апреля в Евросоюзе выступили за гарантии безопасности для Украины: "Не разрешим стать серой зоной".
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