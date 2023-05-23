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Франция готова стать гарантом безопасности для Украины – МИД страны

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23.05.2023, 15:28
Франция готова стать гарантом безопасности для Украины – МИД страны - Фото
Эйфелева башня в Париже (Фото: ЕРА)

Представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.

"Франция готова заключить соглашение с Украиной, чтобы предоставить гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем", – говорится в заявлении.

22 мая 2023 года в американской газете The Wall Street Journal появилась статья о том, что западные союзники обсуждают гарантии безопасности для Украины, пока она не вступит в НАТО.

Главным гарантом безопасности для Украины должны выступить США, а Великобритания, Германия и Франция – присоединиться к инициативе.

Ожидается, что соглашение о безопасности будет подписано после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

  • 19 февраля 2023 года премьер Великобритании заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до июльского саммита Альянса.
  • 24 апреля в Евросоюзе выступили за гарантии безопасности для Украины: "Не разрешим стать серой зоной".

Читайте также: Гарантии безопасности дает не НАТО, можем повторить опыт Финляндии и Швеции – посол Украины

Милана Головань
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