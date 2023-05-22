НАТО предложит Украине израильскую модель безопасности, пока она не вступит в Альянс – WSJ
Пока Украина не вступила в НАТО, западные союзники готовы предложить ей модель безопасности, подобную израильской. Об этом The Wall Street Journal рассказал президент Польши Анджей Дуда и другие политики.
Отмечается, что такая модель облегчит передачу оружия и передовых технологий Украине и станет шагом на пути ее будущего членства в НАТО.
По словам западных чиновников, с которыми поговорили журналисты, соглашение с Украиной по израильскому образцу может изменить ход войны с Россией. Представитель Белого дома сказал, что обсуждение израильской модели "поможет решить основные вопросы безопасности Украины".
"Дискуссия по этому вопросу продолжается прямо сейчас. Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности, и что они не закончатся со временем или из-за усталости Запада", – дополнил Дуда.
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Бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье заявил, что США будут выступать главным гарантом мер безопасности для Украины.
Помимо Соединенных Штатов, к соответствующему договору планируется присоединиться Великобритания, Германия и Франция. По данным журналистов, лидеры Германии и Франции в целом согласны с планом.
"Договор должен быть достаточно обязательным, чтобы быть достойным доверия — иначе Россия не будет воспринимать его серьезно, и соглашение не сможет остановить ее и предотвратить еще одну войну", – сказал он.
Ожидается, что соглашение о безопасности будет подписано после июльского саммита НАТО в Вильнюсе, сообщили WSJ чиновники, знакомые с переговорами.
- 19 февраля 2023 года премьер Великобритании заявил, что НАТО должна разработать гарантии безопасности для Украины до июльского саммита Альянса.
- 24 апреля в Евросоюзе выступили за гарантии безопасности для Украины: "Не разрешим стать серой зоной".
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