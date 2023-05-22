НАТО предложит Украине израильскую модель безопасности, пока она не вступит в Альянс – WSJ

Пока Украина не вступила в НАТО, западные союзники готовы предложить ей модель безопасности, подобную израильской. Об этом The Wall Street Journal рассказал президент Польши Анджей Дуда и другие политики.

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Отмечается, что такая модель облегчит передачу оружия и передовых технологий Украине и станет шагом на пути ее будущего членства в НАТО.

По словам западных чиновников, с которыми поговорили журналисты, соглашение с Украиной по израильскому образцу может изменить ход войны с Россией. Представитель Белого дома сказал, что обсуждение израильской модели "поможет решить основные вопросы безопасности Украины".

"Дискуссия по этому вопросу продолжается прямо сейчас. Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности, и что они не закончатся со временем или из-за усталости Запада", – дополнил Дуда.

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Бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье заявил, что США будут выступать главным гарантом мер безопасности для Украины.

Помимо Соединенных Штатов, к соответствующему договору планируется присоединиться Великобритания, Германия и Франция. По данным журналистов, лидеры Германии и Франции в целом согласны с планом.

"Договор должен быть достаточно обязательным, чтобы быть достойным доверия — иначе Россия не будет воспринимать его серьезно, и соглашение не сможет остановить ее и предотвратить еще одну войну", – сказал он.

Ожидается, что соглашение о безопасности будет подписано после июльского саммита НАТО в Вильнюсе, сообщили WSJ чиновники, знакомые с переговорами.

СПРАВКА. Израиль не входит в НАТО, и члены Альянса, включая США, не обязаны помогать стране в войне. В течение десятилетий Израиль поддерживал особые отношения с США, оставаясь надежным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке, а также крупнейшим получателем иностранной помощи США со Второй мировой войны.

19 февраля 2023 года премьер Великобритании заявил, что НАТО должна разработать гарантии безопасности для Украины до июльского саммита Альянса.

24 апреля в Евросоюзе выступили за гарантии безопасности для Украины: "Не разрешим стать серой зоной".

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