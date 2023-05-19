Венгрия спекулирует проблемами нацменьшинств, блокирует вступление в НАТО – посол Украины

Венгрия использует принцип консенсуса в НАТО для блокирования работы Украины в Альянсе из-за вопросов национального меньшинства и "спекулирует на наших проблемах", рассказала в интервью LIGA.net глава Миссии Украины Наталья Галибаренко.

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Она отметила, что в последние годы Украина предлагала Венгрии разные способы урегулирования конфликта в отношении венгерского меньшинства: консультационные механизмы, переговорщиков, отсрочку положений закона об образовании, разные комиссии для учета обеспокоенности нацменьшинства.

"НАТО в принципе не является платформой для обсуждения прав нацменьшинств. Но, к сожалению, эта страна просто использует принцип консенсуса для блокирования нашей работы в Альянсе", – сказала Галибаренко.

Она отметила, что с 2017 года Венгрия блокировала работу всех комиссий Украина-НАТО на уровне выше послов. Встреча комиссии на уровне министров иностранных дел в апреле 2023 года состоялась благодаря объединению всех стран-членов НАТО, кроме Венгрии, а также роли генсека Альянса Йенса Столтенберга, подчеркнула Галибаренко.

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"Теперь мы нацелились на комиссию Украина-НАТО в Вильнюсе с участием президента Украины. Венгрия уже выражает свои протесты и угрожает тем, что будет блокировать это мероприятие. Венгрия спекулирует на наших проблемах", – сказала она.

Галибаренко отметила, что "проблемы нацменьшинств" в Украине так или иначе с Польшей, Словакией и Румынией, однако все эти страны выносят этот вопрос за пределы международных организаций, и это не мешает этим государствам поддерживать Украину военным и невоенным путем.

На вопрос, будет ли Венгрия блокировать сближение Украины с НАТО, Галибаренко сказала, что не может предусмотреть действия государства на саммит в Вильнюсе.

"До последнего буду надеяться, что Венгрия поймет, что она должна быть на стороне Украины в этой войне. Если они этого не поймут — мы будем дальше давить свою линию", — подытожила она.

24 апреля вице-спикер венгерского парламента заявила, что вступление Украины в НАТО "должна одобрить Россия", и намекнула, что такое отношение со стороны Венгрии связано с политикой Украины в отношении венгерского национального меньшинства в Закарпатье, которая не удовлетворяет Будапешт.

16 мая 2023 года в Венгрии объяснили, почему заблокировали военную помощь Украине на 500 млн евро: из-за помощи Украине якобы страдают "интересы ЕС в других сферах".

17 мая представитель правительства Венгрии обвинил НАТО в том, что Альянс "де-факто" стал стороной войны России против Украины.

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