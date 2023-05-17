Венгрия обвинила Зеленского в попытке подрыва ее независимости и суверенитета

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что угроза президента Владимира Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает ее национальному суверенитету. Заявление министра опубликовал в Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.

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"Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", – заявил Сийярто.

Пока непонятно, какое именно заявление или высказывание Зеленского имеет в виду глава МИД Венгрии.

FM Szijjártó: @ZelenskyyUa threatening to detonate the Druzhba oil pipeline to Hungary not only jeopardizes Hungary's oil supply but threatens national sovereignty, therefore any attempt to disrupt it is an attack on Hungary's independence and security. pic.twitter.com/8hQ90Hpraa — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 17, 2023

LIGA.net запросила комментарий по этому заявлению у МИД Украины.

Новость дополняется

В ноябре 2022 года транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" останавливалась из-за российских ракетных атак по Украине.

25 февраля 2023 года крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" прекращена Россией, однако компания была к этому готова.

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