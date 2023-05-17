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Венгрия обвинила Зеленского в попытке подрыва ее независимости и суверенитета

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 19:31
Венгрия обвинила Зеленского в попытке подрыва ее независимости и суверенитета - Фото
Петер Сийарто (Фото - EPA)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что угроза президента Владимира Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает ее национальному суверенитету. Заявление министра опубликовал в Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.

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"Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", – заявил Сийярто.

Пока непонятно, какое именно заявление или высказывание Зеленского имеет в виду глава МИД Венгрии. 

LIGA.net запросила комментарий по этому заявлению у МИД Украины.

Новость дополняется

Сергей Бережной
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ВенгрияПетер Сийяртонефтепровод дружба
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