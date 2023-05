Венгрия обвинила Зеленского в попытке подрыва ее независимости и суверенитета

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что угроза президента Владимира Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает ее национальному суверенитету. Заявление министра опубликовал в Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.

"Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", – заявил Сийярто.

Пока непонятно, какое именно заявление или высказывание Зеленского имеет в виду глава МИД Венгрии.

FM Szijjártó: @ZelenskyyUa threatening to detonate the Druzhba oil pipeline to Hungary not only jeopardizes Hungary's oil supply but threatens national sovereignty, therefore any attempt to disrupt it is an attack on Hungary's independence and security. pic.twitter.com/8hQ90Hpraa