"Дружба" не работает: Россия прекратила прокачку нефти по трубопроводу – Польша

Прокачка нефти из России по нефтепроводу "Дружба" прекращена, сообщила крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen.

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Генеральный директор Orlen Даниэль Обайтек заявил, что хотя "Россия прекратила поставки в Польшу" нефти, компания была к этому готова.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья... Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", – написал Обайтек.

Российская нефть прокачивается по нефтепроводу "Дружба" в Польшу, Германию, Венгрию, Чехию и Словакию.

С 5 декабря 2022 года Европейский суд ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти, которое не касается поставок по нефтепроводу "Дружба" (от них зависят НПЗ в Венгрии, Словакии и Чехии).

В ноябре 2022 года транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" останавливалась из-за российских ракетных атак по Украине.

В декабре 2022 года в России заявили, что компании из Польши и Германии якобы подали заявки на поставку нефти по трубопроводу "Дружба", хотя на самом деле Польша требует от Евросоюза введения санкций против российской нефти, а Германия бронирует мощности для транспортировки и хранения нефти из Казахстана.

Сергій Бережний

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