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"Дружба" не работает: Россия прекратила прокачку нефти по трубопроводу – Польша

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 16:41
Нефтепровод Дружба (Фото - правительство Венгрнии)

Прокачка нефти из России по нефтепроводу "Дружба" прекращена, сообщила крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen.  

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Генеральный директор Orlen Даниэль Обайтек заявил, что хотя "Россия прекратила поставки в Польшу" нефти, компания была к этому готова

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья... Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", – написал Обайтек.

Российская нефть прокачивается по нефтепроводу "Дружба" в Польшу, Германию, Венгрию, Чехию и Словакию. 

С 5 декабря 2022 года Европейский суд ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти, которое не касается поставок по нефтепроводу "Дружба" (от них зависят НПЗ в Венгрии, Словакии и Чехии).

Сергій Бережний
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нефтепровод дружба PKN Orlen нефть польша
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