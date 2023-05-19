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Угорщина спекулює на проблемах нацменшин, щоб блокувати наш вступ до НАТО — посол України

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 08:49
Угорщина спекулює на проблемах нацменшин, щоб блокувати наш вступ до НАТО — посол України - Фото
Наталія Галібаренко (Скриншот з відео)

Угорщина використовує принцип консенсусу в НАТО для блокування роботи України в Альянсі через питання національної меншини та "спекулює на наших проблемах", розповіла в інтерв'ю LIGA.net голова Місії України Наталія Галібаренко.

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Вона зазначила, що впродовж останніх років Україна пропонувала Угорщині різні способи врегулювання конфлікту щодо угорської меншини: консультаційні механізми, перемовників, відтермінування положень закону про освіту, різні комісії для врахування занепокоєнь нацменшини.

"НАТО в принципі не є платформою для обговорення прав нацменшин. Але, на жаль, ця країна просто використовує принцип консенсусу для блокування нашої роботи в Альянсі", – сказала Галібаренко.

Вона зауважила, що з 2017 року Угорщина блокувала роботу всіх комісій Україна-НАТО на рівні вище послів. Зустріч комісії на рівні міністрів закордонних справ у квітні 2023 року відбулась завдяки об'єднанню всіх країн-членів НАТО, окрім Угорщини, а також завдяки ролі генсека Альянсу Єнса Столтенберга, підкреслила Галібаренко.

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"Тепер ми націлилися на комісію Україна-НАТО у Вільнюсі за участі президента України. Угорщина вже висловлює свої протести та погрожує тим, що блокуватиме цей захід. Угорщина спекулює на наших проблемах", – сказала вона.

Галібаренко зазначила, що "проблеми нацменшин" в Україні є так чи інакше з Польщею, Словаччиною та Румунією, проте всі ці країни виносять це питання за межі міжнародних організацій, і це не заважає цим державам підтримувати Україну військовим та невійськовим шляхом.

На запитання, чи буде Угорщина блокувати зближення України з НАТО, Галібаренко сказала, що не може передбачити дії держави до саміту у Вільнюсі.

"До останнього буду сподіватися, що Угорщина зрозуміє, що вона має бути на боці України в цій війні. Якщо вони цього не зрозуміють — ми будемо далі тиснути свою лінію", — підсумувала вона.

  • 24 квітня 2023 року віцеспікерка угорського парламенту заявила, що вступ України в НАТО "має схвалити Росія", і натякнула, що таке ставлення з боку Угорщини пов'язано з політикою України щодо угорської національної меншини на Закарпатті, яка не задовольняє Будапешт.
  • 16 травня в Угорщині пояснили, чому заблокували військову допомогу Україні на 500 млн євро: через допомогу Україні нібито страждають "інтереси ЄС в інших сферах".
  • 17 травня речник уряду Угорщини звинуватив НАТО у тому, що Альянс "де-факто" став стороною війни Росії проти України.

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Артем Джеріпа
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війнаНАТОсамітнацменшиниНаталія Галібаренко
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