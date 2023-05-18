Орбан сказав, що йому "незрозумілі причини" війни, і підтримав відразу всі мирні ініціативи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "справжня природа" вторгнення Росії в Україну залишається для нього "незрозумілою", і що Угорщина підтримує будь-які "мирні плани". Про це повідомив у Twitter представник уряду Золтан Ковач.

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Як написав Ковач, "Орбан висловив непохитну підтримку Угорщиною всіх мирних планів щодо війни в Україні" та "підкреслив відданість Угорщини справі миру та необхідність зробити перший крок до врегулювання конфлікту".

Водночас Орбан заявив, практично точно повторюючи тези кремлівської пропаганди, що "справжня природа конфлікту залишається неясною, і існують різні думки про те, чи він є проксі-війною, чи справжнім конфліктом між залученими сторонами".

"Визнаючи непередбачуваність успіху мирного плану, прем'єр-міністр Орбан підтвердив, що Угорщина підтримує всі ініціативи", – наголосив представник уряду.

Короткий список мирних ініціатив, які міг мати на увазі Орбан:

- 15 листопада 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ із території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ та інші пункти. 10 лютого 2023 року Європейський Союз, до якого входить Угорщина, підтримав запропоновану Зеленським формулу миру.

- 24 лютого МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів – в основному план складався з декларацій про необхідність прагнути миру та закликів до переговорів. Наприкінці квітня Пекін направив до Росії та України спецпредставника з мирного врегулювання.

- 16 квітня президент Бразилії Лула да Сілва закликав створити групу "нейтральних" країн спеціально для початку мирних переговорів між Росією та Україною, вказавши як її можливих учасників Китай та Об'єднані Арабські Емірати.

- 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.

- 13 травня президент ПАР Сіріл Рамафоса поінформував Зеленського про намір приїхати до України у складі "місії миру" кількох африканських країн.

29 березня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак заявила про необхідність "мирного плану, який не передбачає перемогу Росії", але про перемогу України не згадала.

15 травня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто літав до Пекіна на переговори, зокрема за так званим "мирним планом Китаю".

17 травня Сійярто заявив, що Угорщина має намір блокувати транші військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій ЄС щодо Росії, доки угорський OTP Bank не буде виключений з українського списку спонсорів війни.

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