Орбан сказал, что ему "неясны причины" войны, и поддержал сразу все мирные инициативы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "истинная природа" вторжения России в Украину остается для него "неясной", и что Венгрия поддерживает любые "мирные планы". Об этом сообщил в Twitter представитель правительства Золтан Ковач.

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Как написал Ковач, "Орбан выразил непоколебимую поддержку Венгрией всех мирных планов относительно войны в Украине" и "подчеркнул приверженность Венгрии делу мира и необходимость сделать первый шаг к урегулированию конфликта".

При этом Орбан заявил, практически точно повторяя тезисы кремлевской пропаганды, что "истинная природа конфликта остается неясной, и существуют разные мнения о том, является ли он прокси-войной или настоящим конфликтом между вовлеченными сторонами".

"Признавая непредсказуемость успеха мирного плана, премьер-министр Орбан подтвердил, что Венгрия поддерживает все инициативы", – отметил представитель правительства.

Краткий список мирных инициатив, которые мог иметь в виду Орбан:

- 15 ноября 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты. 10 февраля 2023 года Европейский Союз, в который входит Венгрия, поддержал предложенную Зеленским формулу мира.

- 24 февраля МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов – в основном план состоял из деклараций о необходимости стремиться к миру и призывов к переговорам. В конце апреля Пекин направил в Россию и Украину спецпредставителя по мирному урегулированию.

- 16 апреля президент Бразилии Лула да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

- 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

- 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса проинформировал Зеленского о намерении приехать в Украину в составе "миссии мира" нескольких африканских стран.

29 марта 2023 года президент Венгрии Каталин Новак заявила о необходимости "мирного плана, который не предполагает победу России", но про победу Украины не упомянула.

15 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто летал в Пекин на переговоры, в том числе, по так называемому "мирному плану Китая".

17 мая Сийярто заявил, что Венгрия намерена блокировать транши военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций ЕС в отношении России, пока венгерский OTP Bank не будет исключен из украинского списка спонсоров войны.

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