Европейский Союз поддержал формулу и саммит мира, предложенные Зеленским

Европейский Союз поддержал предложенные президентом Владимиром Зеленским формулу мира, состоящую из десяти пунктов, и идею проведения глобального саммита мира. Об этом говорится в резолюции саммита ЕС.

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В резолюции Европейский совет подтвердил готовность ЕС поддержать инициативу Украины по установлению справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В настоящее время Россия не продемонстрировала никакого истинного желания по восстановлению справедливого и устойчивого мира", – говорится в резолюции.

В документе зафиксировано, что Европейский совет выражает поддержку формуле мира Зеленского и подтверждает обязательство Евросоюза тесно сотрудничать с Украиной по выполнению мирного плана из десяти пунктов.

"Европейский Союз поддерживает идею проведения саммита мирной формулы, направленного на ее имплементацию", – решили на саммите.

В ЕС заявили, что будут работать вместе с Украиной, чтобы обеспечить как можно более широкое международное участие в саммите.

12 декабря 2022 года Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира.

Саммит на базе формулы мира Зеленского может пройти 24 февраля в штаб-квартире ООН.

Наталія Медведєва

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