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Европейский Союз поддержал формулу и саммит мира, предложенные Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 11:26
Европейский Союз поддержал формулу и саммит мира, предложенные Зеленским - Фото
Шарль Мишель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Европейский Союз поддержал предложенные президентом Владимиром Зеленским формулу мира, состоящую из десяти пунктов, и идею проведения глобального саммита мира. Об этом говорится в резолюции саммита ЕС.

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В резолюции Европейский совет подтвердил готовность ЕС поддержать инициативу Украины по установлению справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В настоящее время Россия не продемонстрировала никакого истинного желания по восстановлению справедливого и устойчивого мира", – говорится в резолюции.

В документе зафиксировано, что Европейский совет выражает поддержку формуле мира Зеленского и подтверждает обязательство Евросоюза тесно сотрудничать с Украиной по выполнению мирного плана из десяти пунктов.

"Европейский Союз поддерживает идею проведения саммита мирной формулы, направленного на ее имплементацию", – решили на саммите.

В ЕС заявили, что будут работать вместе с Украиной, чтобы обеспечить как можно более широкое международное участие в саммите.

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский евросовет формула мира саммит мира
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