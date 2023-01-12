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Саммит на базе формулы мира Зеленского может пройти 24 февраля в штаб-квартире ООН

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 17:33
Саммит на базе формулы мира Зеленского может пройти 24 февраля в штаб-квартире ООН - Фото
Василий Боднар (Фото - пресс-служба Кабмина)

"Саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет Anadolu.

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Боднар сказал журналисту агентства, что саммит планируется на 24 февраля при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Посол также напомнил, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.

Читайте также: Эрдоган призвал Путина к одностороннему прекращению боевых действий против Украины

Сергій Бережний
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Антониу Гутерриш Василий Боднар ООН Турция формула мира саммит мира
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