Саммит на базе формулы мира Зеленского может пройти 24 февраля в штаб-квартире ООН

"Саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет Anadolu.

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Боднар сказал журналисту агентства, что саммит планируется на 24 февраля при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Посол также напомнил, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддержал мирный план Зеленского.

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Сергій Бережний

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