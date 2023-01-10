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Турция поддержала мирный план Зеленского. Он предусматривает границы 1991 года и репарации

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 16:22
Турция поддержала мирный план Зеленского. Он предусматривает границы 1991 года и репарации - Фото
Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал мирный план президента Владимира Зеленского — он предусматривает выход Украины на границы 1991 года, репарации и трибунал для военных преступников России. Об этом он сообщил во время визита в Южно-Африканскую Республику. Его цитирует агентство Anadolu.

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По его словам, Турция верит, что война РФ против Украины закончится за столом переговоров, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган работал над перемирием и прочным миром с 24 февраля. 

"Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше", — сказал дипломат.

Он отметил, что "есть новые параметры и реалии", так как Россия заявила о готовности к переговорам, а Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. 

"Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу, несмотря на войну, переговоры продолжаются во многих измерениях. Идет война, но мы взаимодействуем и взаимодействуем с обеими сторонами. Пытаемся покончить с этой войной как можно скорее", — заявил Чавушоглу. 

СПРАВКА. Во время выступления на саммите G20 в ноябре Зеленский представил формулу мира из 10 шагов. Она предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины и восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты. Полный мирный план украинского президента можно посмотреть по ссылке.

Читайте также: Эрдоган призвал Путина к одностороннему прекращению боевых действий против Украины

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Владимир Зеленский война Турция Мевлют Чавушоглу переговоры с россией
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