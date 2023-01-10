Турция поддержала мирный план Зеленского. Он предусматривает границы 1991 года и репарации
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал мирный план президента Владимира Зеленского — он предусматривает выход Украины на границы 1991 года, репарации и трибунал для военных преступников России. Об этом он сообщил во время визита в Южно-Африканскую Республику. Его цитирует агентство Anadolu.
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По его словам, Турция верит, что война РФ против Украины закончится за столом переговоров, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган работал над перемирием и прочным миром с 24 февраля.
"Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше", — сказал дипломат.
Он отметил, что "есть новые параметры и реалии", так как Россия заявила о готовности к переговорам, а Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов.
"Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу, несмотря на войну, переговоры продолжаются во многих измерениях. Идет война, но мы взаимодействуем и взаимодействуем с обеими сторонами. Пытаемся покончить с этой войной как можно скорее", — заявил Чавушоглу.
- Недавно глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Эрдоган говорил, что у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
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