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Война РФ против Украины продолжится в 2023 году, но Анкара за мир — министр обороны Турции

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 06:39
Война РФ против Украины продолжится в 2023 году, но Анкара за мир — министр обороны Турции - Фото
Хулуси Акар (Фото: EPA)

Министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Анкаре, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Турция выступает за скорейший мир в Украине.

Одновременно он отметил, что война продолжится в 2023 году, "несмотря на все усилия" Анкары.

Акар подчеркнул, что Турция и дальше будет пытаться устроить перемирие в войне. 

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Дмитро Гриниченко
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война Турция перемирие Хулуси Акар
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