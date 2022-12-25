Война РФ против Украины продолжится в 2023 году, но Анкара за мир — министр обороны Турции
25.12.2022, 06:39
Хулуси Акар (Фото: EPA)
Министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Анкаре, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, Турция выступает за скорейший мир в Украине.
Одновременно он отметил, что война продолжится в 2023 году, "несмотря на все усилия" Анкары.
Акар подчеркнул, что Турция и дальше будет пытаться устроить перемирие в войне.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Эрдоган заявил, что сначала расскажет своему американскому коллеге Джо Байдену, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к зерновой сделке.
- Недавно Эрдоган сказал: у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
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