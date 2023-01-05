Эрдоган призвал Путина к одностороннему прекращению боевых действий против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского диктатора Владимира Путина к одностороннему прекращению боевых действий в Украине и "урегулированию разногласий". Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

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Главы стран провели телефонный разговор 5 января, в котором поднималась тема войны России против Украины.

Эрдоган напомнил о позитивных результатах "инициатив по продвижению диалога", что проявилось в договоренности о зерновом коридоре, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Турецкий лидер сказал Путину, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым "урегулированием разногласий".

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Дмитро Гриниченко

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