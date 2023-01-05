UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган призвал Путина к одностороннему прекращению боевых действий против Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 12:32
Эрдоган призвал Путина к одностороннему прекращению боевых действий против Украины - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского диктатора Владимира Путина к одностороннему прекращению боевых действий в Украине и "урегулированию разногласий". Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главы стран провели телефонный разговор 5 января, в котором поднималась тема войны России против Украины. 

Эрдоган напомнил о позитивных результатах "инициатив по продвижению диалога", что проявилось в договоренности о зерновом коридоре, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Турецкий лидер сказал Путину, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым "урегулированием разногласий".

Читайте также: Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган переговоры с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 