Эрдоган призвал Путина к одностороннему прекращению боевых действий против Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского диктатора Владимира Путина к одностороннему прекращению боевых действий в Украине и "урегулированию разногласий". Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.
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Главы стран провели телефонный разговор 5 января, в котором поднималась тема войны России против Украины.
Эрдоган напомнил о позитивных результатах "инициатив по продвижению диалога", что проявилось в договоренности о зерновом коридоре, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
Турецкий лидер сказал Путину, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым "урегулированием разногласий".
- Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Путин заверил Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Недавно Эрдоган сказал, что у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
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