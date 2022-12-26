Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями" и не пытался стать посредником. Об этом он сказал на встрече с молодежью в провинции Эрзурум, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Запад занимался "лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне".

Он отметил, что Турция взяла на себя роль посредника и добилась ввода в эксплуатацию зернового коридора в Черном море.

Эрдоган заявил, что его страна вместе с Россией будет решать вопрос экспорта удобрений, однако данная проблема является "наиболее напряженной частью работы".

Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.

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Дмитро Гриниченко

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