Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями" и не пытался стать посредником. Об этом он сказал на встрече с молодежью в провинции Эрзурум, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, Запад занимался "лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне".
Он отметил, что Турция взяла на себя роль посредника и добилась ввода в эксплуатацию зернового коридора в Черном море.
Эрдоган заявил, что его страна вместе с Россией будет решать вопрос экспорта удобрений, однако данная проблема является "наиболее напряженной частью работы".
Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Эрдоган заявил, что сначала расскажет своему американскому коллеге Джо Байдену, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к зерновой сделке.
- Недавно Эрдоган сказал: у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
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