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Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями"

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 09:28
Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями" и не пытался стать посредником. Об этом он сказал на встрече с молодежью в провинции Эрзурум, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Запад занимался "лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне".

Он отметил, что Турция взяла на себя роль посредника и добилась ввода в эксплуатацию зернового коридора в Черном море.

Эрдоган заявил, что его страна вместе с Россией будет решать вопрос экспорта удобрений, однако данная проблема является "наиболее напряженной частью работы". 

Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.

Читайте также: Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных

Дмитро Гриниченко
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