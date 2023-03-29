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Президент Венгрии заявила, что нужен "мирный план, который не предполагает победу России"

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 23:49
Президент Венгрии заявила, что нужен
Каталин Новак (фото - ЕРА)

Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Турцию заявила о необходимости "мирного плана, который не предполагает победу России", но о победе Украины говорить не стала. Об этом сообщает венгерское издание  HVG.

29 марта Новак прибыла с трехдневным визитом в Анкару. Она встретилась с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, они дали совместную пресс-конференцию.

Новак заявила, что Венгрия осуждает агрессию российского диктатора Владимира Путина и выступает за территориальную целостность Украины, а позже, отвечая на вопрос журналиста, она сказала, что нужно избежать эскалации, понизить напряжение и сесть за стол переговоров.

"И нам нужен мирный план, не предполагающий победу России <…> Наша общая цель – чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", – сказала президент Венгрии.

  • В мае 2022-го Новак осудила российскую военную агрессию против Украины и заявила, что ее страна "на стороне невинных жертв и правды". В этой же речи она сказала, что настаивает на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине.
  • 6 января 2023-го Новак поддержала пропагандистский жест России с "рождественским перемирием" в ее войне против Украины, назвав его потенциальным "шагом к миру". 

Читайте также: Сийярто заверил, что не поддерживает территориальные претензии РФ: За мир, а не статус-кво

Оксана Житнюк
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