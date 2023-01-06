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Президент Венгрии поддержала путинское "перемирие": говорит о "шаге к миру"

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 12:24
Президент Венгрии поддержала путинское
Каталин Новак (фото - ЕРА)

Президент Венгрии Каталин Новак поддержала пропагандистский жест страны-террориста России с "рождественским перемирием" в ее геноцидной войне против Украины, назвав его потенциальным "шагом к миру". Об этом она написала в Twitter.

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"Пусть объявленное на все православное Рождество перемирие станет шагом к миру", – заявила она с восклицательным знаком.

В 2017—2021 годах Новак была вице-председателем партии Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан.

Став президентом Венгрии в мае 2022 года, Новак осудила агрессию России против Украины и попытки оккупантов "восстановить Советский Союз".

Новак поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

СПРАВКА. Поговорив утром 5 января с российским диктатором Путиным, президент Турции Эрдоган призвал того к одностороннему прекращению боевых действий. Почти одновременно с этим патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев), который поддерживает войну РФ против Украины, призвал "всех" к "рождественскому перемирию". Путин "поручил" ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии соприкосновения". На Банковой заявили, что это "циничная ловушка и элемент пропаганды", посоветовав "лицемерие оставить себе". Позднее президент Зеленский ответил на предложение: "Пусть солдаты РФ забирают унитазы и возвращаются к себе".

Читайте также: "Мы вас будем грызть в поющей тишине украинской ночи" – Данилов о путинском "перемирии"

Євген Пилипенко
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