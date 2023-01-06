Президент Венгрии поддержала путинское "перемирие": говорит о "шаге к миру"

Президент Венгрии Каталин Новак поддержала пропагандистский жест страны-террориста России с "рождественским перемирием" в ее геноцидной войне против Украины, назвав его потенциальным "шагом к миру". Об этом она написала в Twitter.

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"Пусть объявленное на все православное Рождество перемирие станет шагом к миру", – заявила она с восклицательным знаком.

В 2017—2021 годах Новак была вице-председателем партии Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан.

Став президентом Венгрии в мае 2022 года, Новак осудила агрессию России против Украины и попытки оккупантов "восстановить Советский Союз".

Новак поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Президент США Байден полагает, что Путин "пытается найти немного кислорода" для оккупантов, предлагая "перемирие".

У Пентагона реакция еще проще: "Если он хочет закончить насилие – пусть уйдет из Украины".

В МИД ФРГ заявили, что если бы Кремль хотел мира, он мог бы просто вывести войска.

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Євген Пилипенко

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