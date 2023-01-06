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Пентагон о "перемирии" Путина: Если он хочет закончить насилие – пусть уйдет из Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 09:07
Пентагон о
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Пентагон скептично относится к заявлению российского диктатора Владимира Путина о "рождественском прекращении огня": если РФ действительно хочет закончить насилие – пусть уходит из Украины. Об этом заявил на брифинге спикер оборонного ведомства США Пэт Райдер.

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По его словам, в США и во всем мире есть значительный скептицизм в отношении заявления Путина. Россия имеет долгий послужной список в области дезинформации и безжалостных нападений на украинские города и мирных жителей.

"Если бы Россия действительно была заинтересована в прекращении насилия и кровопролития, которые они принесли украинскому народу, они немедленно ушли бы из Украины. И эта война закончилась бы прямо сейчас, но, похоже, этого не будет", – сказал Райдер.

Он заверил, что США будут по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины, пока она борется за свою свободу.

  • 5 января Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. Президент Зеленский ответил, что война закончится, когда Россия выведет войска из Украины, или ВСУ выбьют их за границы 1991 года.
  • Президент США Байден в ответ заявил, что Путин "пытается найти немного кислорода". Президент США напомнил, что праздники не мешали России бомбить Украину 25 декабря и в Новый год.

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Марко Сировой
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перемирие владимир путин прекращение огня рождество Пэт Райдер пентагон война
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