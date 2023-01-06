Пентагон о "перемирии" Путина: Если он хочет закончить насилие – пусть уйдет из Украины

Пентагон скептично относится к заявлению российского диктатора Владимира Путина о "рождественском прекращении огня": если РФ действительно хочет закончить насилие – пусть уходит из Украины. Об этом заявил на брифинге спикер оборонного ведомства США Пэт Райдер.

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По его словам, в США и во всем мире есть значительный скептицизм в отношении заявления Путина. Россия имеет долгий послужной список в области дезинформации и безжалостных нападений на украинские города и мирных жителей.

"Если бы Россия действительно была заинтересована в прекращении насилия и кровопролития, которые они принесли украинскому народу, они немедленно ушли бы из Украины. И эта война закончилась бы прямо сейчас, но, похоже, этого не будет", – сказал Райдер.

Он заверил, что США будут по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины, пока она борется за свою свободу.

5 января Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. Президент Зеленский ответил, что война закончится, когда Россия выведет войска из Украины, или ВСУ выбьют их за границы 1991 года.

Президент США Байден в ответ заявил, что Путин "пытается найти немного кислорода". Президент США напомнил, что праздники не мешали России бомбить Украину 25 декабря и в Новый год.

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Марко Сировой

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