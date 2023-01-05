Зеленский ответил на "перемирие": Пусть солдаты РФ забирают унитазы и возвращаются к себе

Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение Кремля о "рождественском перемирии" на фронте. В вечернем видеообращении глава государства перешел на русский язык, чтобы "объяснить" россиянам реальную ситуацию.

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Зеленский напомнил, что 15 ноября Украина представила свою "формулу мира", один из пунктов которой – выведение российских войск с территории Украины. На тот момент у россиян было 82 000 убитых. 12 декабря Россия получила предложение начать вывод войск именно на Рождество. Тогда были убиты почти 95 000 российских военных. Но в Кремле "видимо, не услышали" такое предложение Украины.

Сейчас, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне составляют уже почти 110 000 убитыми.

"Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру", – заявил Зеленский.

По мнению президента, сейчас в Кремле хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подогнать ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

"А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

"Так что, пусть забирают унитазы – они им в пути пригодятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года", – добавил Зеленский.

Сегодня Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Глава МИД Германии Бербок заявила, что если бы Путин хотел мира, он мог бы просто вывести войска из Украины.

Байден заявил, что Путин "пытается найти немного кислорода", заявив о необходимости прекращения огня на 36 часов. Президент США напомнил, что диктатору РФ ничего не мешало бомбить Украину и 25 декабря, и в Новый год.

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Оксана Житнюк

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