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Путин захотел "рождественского перемирия" и дал поручение Шойгу

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 17:43
Путин захотел
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Страна-террорист Россия, развязавшая полномасштабную войну против Украины и совершившая многочисленные военные преступления против мирного населения, сегодня захотела "рождественского перемирия". Соответствующие "указания" дал российский диктатор Владимир Путин, передают пропагандистские ресурсы РФ.

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Путин поручил главе военного ведомства РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения.

При этом в Кремле также призвали и Украину "объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы".

Российско-украинская война началась в 2014 году, и пока действовали минские соглашения, на Донбассе неоднократно вводились "режимы прекращения огня", которые Россия никогда не соблюдала, продолжая обстреливать позиции украинских защитников и провоцировать на ответный огонь, чтобы потом заявить о якобы нежелании Украины соблюдать "перемирие".

Также уже после начала большой войны, в апреле 2022-го, Путин приказал оккупантам прекратить штурм Азовстали в Мариуполе и назвал это нецелесообразным. На территории завода находились не только украинские защитники, но и сотни гражданских. Тогда Путин в очередной раз не сдержал слова, и бомбежка Азовстали продолжилась.

Сегодняшние "указания" Путин обосновал соответствующим обращением главы Российской православной церкви Владимира Гундяева

Путин захотел "рождественского перемирия" и дал поручение Шойгу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что призывы РПЦ к "рождественскому перемирию" – циничная ловушка и элемент пропаганды.

Он также напомнил, что РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. 

Читайте также: Российские командиры поощряют сексуальное насилие против мирных украинцев – NYT

Оксана Житнюк
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