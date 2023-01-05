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"Мы вас будем грызть в поющей тишине украинской ночи" – Данилов о путинском "перемирии"

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 19:54
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на призыв российского диктатора Владимира Путина к "перемирию" на фронте в Рождество. Данилов подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным, а для "перемирия" оккупантам следует убраться из Украины.

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"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", – написал Данилов.

Также в эфире 24 канала он озвучил "достаточно простое решение" для россиян – они должны забрать свои чемоданы, "свой хлам" и отправиться к себе в РФ.

"Никаких переговоров ни о каких перемириях мы с ними вести [не будем]. Что-то там поп этот придумал, какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения. Это наша земля. На нашей земле мы будем делать то, что посчитаем необходимым", – заявил Данилов.

Комментируя призыв президента Турции Реджепа Эрдоган к Путину об одностороннем прекращении боевых действий в Украине и "урегулированию разногласий", Данилов заявил, что "нужно спокойно и взвешено понимать, что в Турции выборы".

Он подчеркнул, что Турция много помогает Украине, в том числе с зерновыми коридорами, однако Украина в лице президента Владимира Зеленского будет принимать все решения самостоятельно.

  • Сегодня с призывом к "перемирию" на Рождество выступил Гундяев – глава РПЦ, которая призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. 
  • После этого Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Читайте также: "Лицемерие оставьте себе". У Зеленского назвали цели путинского "перемирия"

Оксана Житнюк
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война перемирие Алексей Данилов
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