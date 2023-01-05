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"Лицемерие оставьте себе". У Зеленского назвали цели путинского "перемирия"

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 18:40
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)

В Офисе президента отреагировали на призывы российского диктатора Владимира Путина к "рождественскому перемирию". Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что это банальная уловка Кремля, с помощью которой Путин надеется убедить Запад, чтобы тот начал давить на Украину по поводу необходимости переговоров, а также оккупанты хотят воспользоваться "перемирием" для укрепления своей армии.

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"Безусловно, это исключительно пропагандистский жест. И ничего больше. Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что россиянам не удалось это сделать военными способами, поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки.

Кроме того, как считает советник главы ОП, Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попробовать убедить европейцев, чтобы те начали давить на Украину.

"Задача у них одна: "немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничный смысл указания Путина о "временном прекращении огня". Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну", – заявил Подоляк.

Он призвал не реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ и напомнил, что только Россия атакует ракетами и дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. 

Также Подоляк написал в Twitter, что "временное перемирие" у России начнется только тогда, когда она покинет все территории Украины, а "лицемерие" советник главы ОП посоветовал Кремлю оставить себе.

  • Сегодня с призывом к "перемирию" на Рождество выступил Гундяев – глава РПЦ, которая призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. 
  • После этого Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.
Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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война перемирие михаил подоляк
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