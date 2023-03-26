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Сийярто заверил, что не поддерживает территориальные претензии РФ: За мир, а не статус-кво

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 13:44
Сийярто заверил, что не поддерживает территориальные претензии РФ: За мир, а не статус-кво - Фото
Фото: EPA

То, что Венгрия призывает к немедленному прекращению огня в Украине, не означает, что она поддерживает территориальные претензии Кремля. Об этом сказал министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто в интервью Associated Press.

"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не значит принять статус-кво. Когда закончится война и начнутся мирные переговоры, границы необязательно должны быть там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и по нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", – сказал он.

Сийярто не в первый раз призывает к немедленным мирным переговорам.

В прошлый раз МИД резко отреагировал на эти призывы, попросив министра перестать подыгрывать России.

"Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", — заявил МИД Украины в феврале.

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Андрій Водяний
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переговоры Петер Сийярто
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