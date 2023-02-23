Сийярто призвал США и РФ сесть за стол переговоров. В МИД Украины ответили
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в Будапеште призвал президента США Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня и мирных переговоров, чтобы "предотвратить дальнейшую эскалацию войны в более широкий конфликт". Представитель иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook в свою очередь призвал его прекратить подыгрывать России.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Сийярто, президенты США и России могли поговорить друг с другом, договорившись о мирных переговорах.
"Увидев и послушав вчерашние речи президентов США и России, я думаю, что они оказали бы гораздо большую услугу человечеству, общаясь друг с другом. Если не будет немедленного прекращения огня в Украине и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы", — сказал он.
Спикер МИД Олег Николенко отреагировал на слова венгерского дипломата и написал, что "Сиярто мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России". Он также акцентировал внимание на том, что Венгрия не имеет права принимать решения о мирных переговорах, поскольку страна "находится не в той позиции".
"Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь добыть в борьбе мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", — говорится в сообщении.
Он добавил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины.
Николенко напоследок дал венгерскому министру совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу, поскольку в Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе.
"Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", – подытожил представитель МИД.
- 24 января 2023 года Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции против российской атомной энергетики.
- 31 января министр обороны Венгрии выступил против предоставления Украине оружия.
- 22 февраля стало известно, что Венгрия пытается заблокировать санкции ЕС против российских олигархов.
Читайте также: Глава МИД Словакии обматерил Орбана. Назвал его "карпатским коллаборационистом Путина"
Комментарии