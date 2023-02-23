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Сийярто призвал США и РФ сесть за стол переговоров. В МИД Украины ответили

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 12:46
Сийярто призвал США и РФ сесть за стол переговоров. В МИД Украины ответили - Фото
Петер Сийярто (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в Будапеште призвал президента США Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня и мирных переговоров, чтобы "предотвратить дальнейшую эскалацию войны в более широкий конфликт". Представитель иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook в свою очередь призвал его прекратить подыгрывать России.

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По словам Сийярто, президенты США и России могли поговорить друг с другом, договорившись о мирных переговорах.

"Увидев и послушав вчерашние речи президентов США и России, я думаю, что они оказали бы гораздо большую услугу человечеству, общаясь друг с другом. Если не будет немедленного прекращения огня в Украине и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы", — сказал он.

Спикер МИД Олег Николенко отреагировал на слова венгерского дипломата и написал, что "Сиярто мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России". Он также акцентировал внимание на том, что Венгрия не имеет права принимать решения о мирных переговорах, поскольку страна "находится не в той позиции".

"Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь добыть в борьбе мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", — говорится в сообщении.

Он добавил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины.

Николенко напоследок дал венгерскому министру совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу, поскольку в Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе.

"Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", – подытожил представитель МИД.

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Мілана Головань
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война переговоры Венгрия Петер Сийярто
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