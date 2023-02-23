Сийярто призвал США и РФ сесть за стол переговоров. В МИД Украины ответили

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в Будапеште призвал президента США Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня и мирных переговоров, чтобы "предотвратить дальнейшую эскалацию войны в более широкий конфликт". Представитель иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook в свою очередь призвал его прекратить подыгрывать России.

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По словам Сийярто, президенты США и России могли поговорить друг с другом, договорившись о мирных переговорах.

"Увидев и послушав вчерашние речи президентов США и России, я думаю, что они оказали бы гораздо большую услугу человечеству, общаясь друг с другом. Если не будет немедленного прекращения огня в Украине и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы", — сказал он.

Спикер МИД Олег Николенко отреагировал на слова венгерского дипломата и написал, что "Сиярто мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России". Он также акцентировал внимание на том, что Венгрия не имеет права принимать решения о мирных переговорах, поскольку страна "находится не в той позиции".

"Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь добыть в борьбе мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", — говорится в сообщении.

Он добавил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины.

Николенко напоследок дал венгерскому министру совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу, поскольку в Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе.

"Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", – подытожил представитель МИД.

24 января 2023 года Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции против российской атомной энергетики.

31 января министр обороны Венгрии выступил против предоставления Украине оружия.

22 февраля стало известно, что Венгрия пытается заблокировать санкции ЕС против российских олигархов.

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Мілана Головань

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