Папа Франциск: "Миротворческая миссия" для Украины уже действует, но она пока не публичная

Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной. Об этом сказал глава католическая церкви папа Франциск, сообщает PAP.

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Папа Франциск во время возвращения из Будапешта в Ватикан сказал журналистам на борту самолета, что в Украину направлена некая "миротворческая миссия", задачей которой является прекращение войны России против Украины, но публично об этой миссии пока не сообщается.

Папа сказал, что готов сделать все возможное, чтобы восстановить мир в Украине, и что "теперь есть миссия, о которой еще публично не объявлено".

"Мир строится через открытие путей, а не через их закрытие", – сказал папа.

На вопрос журналиста, обсуждал ли Франциск возможность посредничества между Украиной и Россией с премьером Венгрии Виктором Орбаном, римский папа прямо не ответил, однако сказал, что они "обсуждали не только красные шапочки".

Он также заявил, что Ватикан готов помочь Украине с переговорами о возвращении похищенных российскими оккупантами детей и напомнил, что Ватикан уже был посредником при обмене пленными между Украиной и Россией.

16 ноября 2022 года во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

27 апреля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Франциском в Ватикане и передал ему альбом со снимками преступлений России в Буче и Бородянке. По его словам, Украина ценит усилия Франциска, который пытается закончить войну, и считает, что лучший путь к миру — это формула президента Владимира Зеленского.

Сергій Бережний

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