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Папа римский о виновнике войны: Почему я не называю имени Путина? Оно и так известно

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28.11.2022, 23:46
Папа римский о виновнике войны: Почему я не называю имени Путина? Оно и так известно - Фото
Фото: EPA

Папа римский Франциск дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине. Об этом он сказал в интервью католическому журналу America.

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"Безусловно, за вторжение отвечает российское государство. Это совершенно понятно. Иногда я стараюсь это не конкретизировать, чтобы это не прозвучало грубо, и осуждаю в общем, но всем известно, кого я осуждаю. <...> Почему я не называю имени Путина, когда речь идет об ответственных? Потому что это не нужно, это и так известно. Но люди иногда хватаются за деталь. Все и так знают мою позицию – с Путиным или без Путина, без названия имени", – сказал папа римский.

Он напомнил, что на второй день полномасштабного российского вторжения лично пошел в посольство России, хотя папе этого делать не положено, и с тех пор неоднократно предлагал выступить посредником для переговоров о мире для Украины.

Андрій Водяний
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война владимир путин Папа римский франциск
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