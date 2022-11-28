Папа римский о виновнике войны: Почему я не называю имени Путина? Оно и так известно

Папа римский Франциск дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине. Об этом он сказал в интервью католическому журналу America.

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"Безусловно, за вторжение отвечает российское государство. Это совершенно понятно. Иногда я стараюсь это не конкретизировать, чтобы это не прозвучало грубо, и осуждаю в общем, но всем известно, кого я осуждаю. <...> Почему я не называю имени Путина, когда речь идет об ответственных? Потому что это не нужно, это и так известно. Но люди иногда хватаются за деталь. Все и так знают мою позицию – с Путиным или без Путина, без названия имени", – сказал папа римский.

Он напомнил, что на второй день полномасштабного российского вторжения лично пошел в посольство России, хотя папе этого делать не положено, и с тех пор неоднократно предлагал выступить посредником для переговоров о мире для Украины.

В начале октября Франциск обратился к Путину и президенту Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Андрій Водяний

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