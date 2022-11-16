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Папа Франциск просит бога "поторопиться" с прекращением войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 13:09
Папа Франциск просит бога
Папа Франциск (фото - Remo Kassili_EPA)

Папа римский Франциск осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, попросив бога "поторопиться" с прекращением войны. Об этом он сказал в речи на общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Sky News.

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Понтифик призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Однако о последнем инциденте в Польше он не упомянул.

"Я с болью и обеспокоенностью узнал о новом и еще более жестоком ракетном ударе по Украине, повлекшем гибель людей и повреждение значительной части гражданской инфраструктуры", — сказал Франциск.

"Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы стремление к миру воцарилось в мученической Украине, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалогу", – сказал Папа.

Через несколько минут он добавил: "Мы можем молиться за Украину, говоря, если хотите, "Поторопись, Господи".

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Вадим Ребрина
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война Папа римский франциск ракетная атака
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