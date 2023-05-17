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Зеленский ждет в Киеве главу ЮАР. На днях предупреждал об ответственности за помощь РФ

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 13:35
Зеленский ждет в Киеве главу ЮАР. На днях предупреждал об ответственности за помощь РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский приветствовал такую мирную инициативу ЮАР, пригласил африканских гостей в Киев, пообещал выслушать их предложения и рассказать об украинской формуле мира. Об этом сообщил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров.

По словам спикера президента, в ходе телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.

"Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской Формуле Мира и пригласить присоединиться к ее реализации", – сказал Никифоров.

  • 11 мая посол США в ЮАР обвинил страну в снабжении РФ вооружениями и боеприпасами.
  • 12 мая министр ЮАР, ответственный за контроль над вооружениями, заявил, что правительство "не санкционировало" поставки оружия в Россию.
  • 13 мая Зеленский сообщил, что провел разговор с Рамафосой, в котором подчеркнул, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями".
  • 16 мая Рамафоса заявил, что шесть лидеров африканских стран планируют "как можно скорее" отправиться в Россию и Украину, чтобы найти "мирное решение". По его словам, президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин якобы согласились на переговоры с африканскими лидерами.
  • По этому поводу спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что любая мирная инициатива, касающаяся войны России против Украины, в первую очередь должна быть одобрена Украиной.
Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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