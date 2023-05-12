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В ЮАР не стали отрицать поставку оружия России, но говорят – это не было санкционировано

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 14:32
В ЮАР не стали отрицать поставку оружия России, но говорят – это не было санкционировано - Фото
Президент ЮАР Сирил Рамафоса (Фото: EPA)

Министр Южной Африки, ответственный за контроль над вооружениями, заявил 12 мая, что правительство ЮАР не санкционировало поставки оружия в Россию в конце 2022 года, потому что это стало бы нарушением объявленного Преторией нейтралитета в войне России против Украины. Но он не сказал, что груз оружия не был отправлен в Россию из южноафриканского порта. Об этом сообщает Reuters.

Посол США в ЮАР Рубен Бриджити заявил 11 апреля, что в декабре российское судно получило груз оружия в южноафриканском порту. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что заявление посла бездоказательно и правительство проведет расследование.

Министр связи ЮАР Мондли Гунгубеле, который возглавлял Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями (NCACC) во время предполагаемой поставки оружия в Россию, заявил, что погрузка оружия на судно, направляющееся в Россию из Южной Африки, является незаконной и неуместной.

"Мы не давали России никакого разрешения на поставки оружия… они не были санкционированы или одобрены нами", – заявил Гунгубеле.

Представитель департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки Клейсон Моньела заявил, что у NCACC "нет данных об утвержденной продаже оружия государством России в связи с рассматриваемым периодом/инцидентом".

Подчеркивается, что ни Гунгубеле, ни Моньела не сказали, покинула ли Южную Африку неутвержденная партия.

ЮАР является одним из самых важных союзников России в Африке, но заявляет, что она "беспристрастна" в отношении войны РФ против Украины и воздержалась при голосовании по резолюциям ООН по войне.

Вашингтон неоднократно предостерегал страны от оказания материальной поддержки России, предупреждая, что тем, кто это сделает, может быть отказано в доступе на рынки США.

  • 27 января 2023 Financial Times писали, что позиция ЮАР относительно войны России против Украины склоняется в сторону Кремля.
  • 17 февраля состоялись совместные военно-морские учения РФ, Китая и Южной Африки, это вызвало "значительную обеспокоенность" у Запада.
Наталья Медведева
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войнаафрикаюар
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