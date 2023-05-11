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В Южной Африке ответили на обвинения США в поставке оружия России: "никаких доказательств"

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 21:55
В Южной Африке ответили на обвинения США в поставке оружия России:
Президент ЮАР Сирил Рамафоса (Фото: EPA)

Офис президента Южно-Африканской Республики отреагировал на обвинения посла США Рубена Бриджити насчет поставок ЮАР вооружений и боеприпасов России. Офис заявляет, что власти ЮАР договорились с официальными лицами Соединенных Штатов о расследовании в отношении российского судна Lady R, которое якобы использовалось для поставки оружия РФ.

"Замечания посла подрывают дух сотрудничества и партнерства, характеризовавший недавние встречи между официальными лицами правительства США и официальной делегацией Южной Африки", – говорится в сообщении Офиса.

В заявлении утверждается, что на сегодняшний день "не было предоставлено никаких доказательств" по обвинениям в поставках вооружений и боеприпасов для РФ через российское судно Lady R. Несмотря на это, правительство ЮАР обязалось "начать должное расследование", пишет Офис.

Отмечается, что во время недавних встреч между официальными лицами ЮАР и Соединенных штатов обсуждался вопрос судна Lady R. Офис утверждает, что была достигнута договоренность о том, что "расследование будет разрешено продлить, а разведывательные службы США предоставят любые доказательства, которыми они обладают".

"Поэтому вызывает разочарование, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу и очень положительные и конструктивные взаимодействия между двумя делегациями", – подытожили представители Южной Африки.

  • Посол США в Южной Африке обвинил страну в снабжении вооружениями и боеприпасами РФ. Он заявил, что российское грузовое судно Lady R, которое было пришвартовано к военно-морской базе Саймонс-Таун с 6 по 8 декабря 2022 года, использовалось для поставки оружия российской армии.
  • 17 февраля 2023 года состоялись совместные военно-морские учения России, Китая и Южной Африки.

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Артём Джерипа
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