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Зеленский предупредил президента ЮАР об ответственности за помощь агрессору видео

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 23:44
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
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Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, в котором подчеркнул, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями". Об этом Зеленский рассказал в видеообращении.

Президент говорил с главой ЮАР из Рима, где находится с официальным визитом.

"Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями", – сказал Зеленский.

Он призвал президента ЮАР присоединиться вместе с другими странами мира к совместной работе по реализации украинской формулы мира.

  • Посол США в Южной Африке обвинил страну в снабжении вооружениями и боеприпасами РФ. Он заявил, что российское грузовое судно Lady R, которое было пришвартовано к военно-морской базе Саймонс-Таун с 6 по 8 декабря 2022 года, использовалось для поставки оружия российской армии.
  • Офис президента Южно-Африканской Республики заявил, что власти ЮАР договорились с официальными лицами Соединенных Штатов о расследовании в отношении российского судна Lady R, которое якобы использовалось для поставки оружия РФ.
  • Министр Южной Африки, ответственный за контроль над вооружениями, заявил 12 мая, что правительство ЮАР "не санкционировало" поставки оружия в Россию в конце 2022 года, потому что это стало бы нарушением объявленного Преторией нейтралитета в войне России против Украины. Но он не сказал, что груз оружия не был отправлен в Россию из южноафриканского порта.

Читайте также: США считают "серьезной проблемой" информацию о поставках в Россию оружия из Южной Африки

Вадим Ребрина
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