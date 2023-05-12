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США считают "серьезной проблемой" информацию о поставках в Россию оружия из Южной Африки

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 20:22
США считают
Джон Кирби (Фото: EPA)

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби назвал сообщение о том, что российское грузовое судно транспортировало оружие из порта в Южной Африке в Россию, "серьезной проблемой". Об этом он сказал в беседе со Sky News.

"Мы постоянно и решительно призывали страны не оказывать никакой поддержки российской войне. Мы не считаем, что кто-то должен облегчать Путину убийство невинных украинских людей, и точка", – сказал Кирби.

"У нас было несколько разговоров на разных уровнях с несколькими странами по поводу этих проблем, но, очевидно, я не собираюсь вдаваться в сами дипломатические разговоры. Это серьезный вопрос. Мы обсуждали это со многими странами", – добавил он.

  • Посол США в Южной Африке обвинил страну в снабжении вооружениями и боеприпасами РФ. Он заявил, что российское грузовое судно Lady R, которое было пришвартовано к военно-морской базе Саймонс-Таун с 6 по 8 декабря 2022 года, использовалось для поставки оружия российской армии.
  • Офис президента Южно-Африканской Республики заявил, что власти ЮАР договорились с официальными лицами Соединенных Штатов о расследовании в отношении российского судна Lady R, которое якобы использовалось для поставки оружия РФ.
  • Министр Южной Африки, ответственный за контроль над вооружениями, заявил 12 мая, что правительство ЮАР "не санкционировало" поставки оружия в Россию в конце 2022 года, потому что это стало бы нарушением объявленного Преторией нейтралитета в войне России против Украины. Но он не сказал, что груз оружия не был отправлен в Россию из южноафриканского порта.
Вадим Ребрина
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РоссияСШАоружиеюарджон кирби
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