В Белом доме ответили на мирную инициативу ЮАР – сначала это должна одобрить Украина

Любая мирная инициатива, касающаяся войны России против Украины, в первую очередь должна быть одобрена Украиной. Об этом заявил спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.

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Кирби попросили прокомментировать заявление президента Южной Африки Сирила Рамафосы о том, что якобы президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились на шестисторонние переговоры с африканскими лидерами, направленные на выработку мирного соглашения.

"Мы поддержали бы любое мирное предложение третьей стороны, если бы оно считалось заслуживающим доверия, осуществимым и устойчивым. И для того чтобы эти три вещи имели место, это должно быть поддержано президентом Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины", – сказал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что любая мирная инициатива, касающаяся войны России против Украины, должна основываться на точке зрения Украины, на Уставе ООН и мирном плане Зеленского.

"Это должно начинаться с поддержки президента Зеленского и его предложения из 10 пунктов, по крайней мере со ссылкой на него, и быть частью этого фрейма", – сказал спикер администрации президента США.

11 мая посол США в ЮАР обвинил страну в снабжении РФ вооружениями и боеприпасами.

12 мая министр ЮАР, ответственный за контроль над вооружениями, заявил, что правительство "не санкционировало" поставки оружия в Россию.

13 мая Зеленский сообщил, что провел разговор с Рамафосой, в котором подчеркнул, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями".

16 мая Рамафоса заявил, что шесть лидеров африканских стран планируют "как можно скорее" отправиться в Россию и Украину, чтобы найти "мирное решение".

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