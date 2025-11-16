"Плівки Міндіча". Хор "Гомін" та KOLA відмовились виступати у новому Кварталі – реакція компанії
Хор "Гомін" та співачка KOLA відмовились брати участь у грудневих концертах "Кварталу 95", на тлі того, що серед підозрюваних у новій антикорупційній операції "Мідас" є Тімур Міндіч, співвласник цієї компанії. Тим часом у Кварталі знову дистанціювались від бізнесмена й ситуації та змінили афішу заходів.
Колектив "Гомону" повідомив у соцмережі Threads, що не братиме участь у концерті "Єдиного Кварталу" 6-7 грудня, реагуючи на допис щодо артистів, чий виступ було заявлено на афіші заходу.
Тим часом співачка KOLA (Анастасія Прудіус) повідомила в сторіс у Instagram, що вона також не виступатиме на шоу Кварталу у ці дні.
Серед інших виконавців, заявлених на афіші, були Надя Дорофеєва, Monatik, Kazka, Positiff, Ірина Білик, гурт Антитіла, Drevo та Анна Буткевич.
Тим часом Квартал 95 опублікував допис у Facebook, в якому заявив, що "ми – сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід".
"Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції.Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, – це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості", – заявили у компанії.
Водночас там зазначили, що не хочуть "наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск" й тому нова афіша "виглядає так, як виглядає".
На ній вже немає переліку запрошених виконавців, натомість вказано, що з ним можна ознайомитися на сайтах квиткових операторів.
На сайті палацу "Україна", де відбудуться концерти, немає переліку артистів. На сервісі Kontramarka.ua вказано перелік, в якому ще є "Гомін" та KOLA (ймовірно, його не оновили. – Ред.).
Нижче афіша до та після вищезгаданих змін:
- Раніше у Кварталі заявили, що Міндіч не бере участі в діяльності студії.
- Водночас творче об'єднання Stadium Family, де співвласником також є Міндіч, оголосило про тимчасове припинення роботи через скандал із бізнесменом.
Коментарі (0)