"Пленки Миндича". Ряд артистов отказались выступать в новом Квартале – реакция компании

Квартал 95 удалил упоминания об артистах с афиши концертов на фоне критики насчет совладельца компании Миндича, которого подозревают в коррупции

Фото: Facebook / Квартал 95

Хор "Гомін" и певица KOLA отказались участвовать в декабрьских концертах "Квартала 95" на фоне того, что среди подозреваемых в новой антикоррупционной операции "Мидас" есть Тимур Миндич, совладелец этой компании. Между тем в Квартале снова дистанцировались от бизнесмена ситуации и изменили афишу мероприятий.

Коллектив "Гомону" сообщил в соцсети Threads, что не будет участвовать в концерте "Единого Квартала" 6-7 декабря, реагируя на сообщение об артистах, чье выступление было заявлено на афише мероприятия.

Тем временем певица KOLA (Анастасия Прудиус) сообщила в сторис в Instagram, что она также не будет выступать на шоу Квартала в эти дни.

Среди других исполнителей, заявленных на афише, были Надя Дорофеева, Monatik, Kazka, Positiff, Ирина Билык, группа Антитела, Drevo и Анна Буткевич.

Тем временем Квартал 95 опубликовал сообщение в Facebook, в котором заявил, что "мы – сотни людей, не один человек и не один информационный повод".

"Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции, мы не имеем отношения ни к каким бизнесам наших акционеров или политическим процессам. То, что происходит сейчас, – это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству", – заявили в компании.

В то же время там отметили, что не хотят "подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению" и поэтому новая афиша "выглядит так, как выглядит".

На ней уже нет перечня приглашенных исполнителей, зато указано, что с ним можно ознакомиться на сайтах билетных операторов.

На сайте дворца "Украина", где состоятся концерты, нет перечня артистов. На сервисе Kontramarka.ua указан перечень, в котором еще есть "Гомін" и KOLA (вероятно, его не обновили. – Ред.).

Ниже афиша до и после вышеупомянутых изменений:

Фото: Facebook / Квартал 95

Фото: Facebook / Квартал 95