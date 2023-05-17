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В правительстве страны НАТО обвинили Альянс в том, что он "де-факто" стал стороной войны

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 12:18
В правительстве страны НАТО обвинили Альянс в том, что он
Золтан Ковач (фото - EPA)

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку на сайте About Hungary, в которой со ссылкой на исследование института Századvég пишет, будто бы НАТО и Евросоюз стали "де-факто стороной" в российско-украинском "конфликте".

Ковач пишет о том, что ЕС, помогая Украине противостоять российской агрессии, якобы "изменил обязательству поддерживать мир" в своих границах, что "приближает потенциал открытого конфликта".

В частности, он говорит о решении Совета ЕС от 28 февраля 2022 года, которым государствам-членам ЕС разрешается финансировать поставки оружия в Украину из Европейского фонда мира. Тем самым, считает Ковач, Евросоюз "поддержал одну сторону конфликта, подрывая его предварительный упор на поддержании мира на своей территории".

Венгерский чиновник отмечает рост европейского импорта оружия на 46%, в то время как на других континентах наблюдается значительное снижение этого показателя.

"В исследовании Századvég отмечается, что решение ЕС финансировать потребности Украины в летальном оружии и оборудовании делает его де-факто стороной в российско-украинском конфликте, указывая на то, что Европейский Союз нарушил идеалы и принципы своих моральных устоев", – говорится в колонке.

  • Венгрия поддержала "мирный план" Китая и отправила главу МИД в Пекин для его обсуждения.
  • 16 мая Венгрия подтвердила, что действительно заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира, и объяснила это тем, что из-за помощи Украине якобы страдают "интересы ЕС в других сферах".

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Вадим Ребрина
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войнаЕСВенгриязолтан ковач
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