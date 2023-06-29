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Данілов чекає від саміту НАТО "анти-Будапешту": Третя помилка може бути критичною

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 17:37
Данілов чекає від саміту НАТО
Олексій Данілов (Фото: скриншот з відео)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі "максимальної конкретики" і закликав не припуститися "третьої помилки" після Будапештського меморандуму та Бухарестського саміту. Про це він написав у Facebook.

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"Крах Будапештського меморандуму (1994 р.), провальний Бухарестський саміт НАТО (2008 р.) були послідовними кроками до заохочення російського нападу на Україну. Третя помилка може бути критичною", – застеріг Данілов.

Він заявив, що без вирішення безпекових питань України неможлива світова стабільність і це "доведено історією".

"Від майбутнього Вільнюського саміту очікуємо максимальну конкретику в стилі "анти-Будапешту", – додав Данілов.

ДОВІДКА. Будапештський меморандум було підписано в 1994 році. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Велика Британія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України. У документі використовувався термін "запевнення безпеки", цей механізм не передбачає зафіксованих гарантій безпеки чи колективної оборони.

У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ухвалило декларацію. У ній йдеться, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через одержання плану дій щодо членства в НАТО. Проте Франція та Німеччина відмовили у ПДЧ у 2008-му.

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Оксана Житнюк
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