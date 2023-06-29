Данілов чекає від саміту НАТО "анти-Будапешту": Третя помилка може бути критичною

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі "максимальної конкретики" і закликав не припуститися "третьої помилки" після Будапештського меморандуму та Бухарестського саміту. Про це він написав у Facebook.

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"Крах Будапештського меморандуму (1994 р.), провальний Бухарестський саміт НАТО (2008 р.) були послідовними кроками до заохочення російського нападу на Україну. Третя помилка може бути критичною", – застеріг Данілов.

Він заявив, що без вирішення безпекових питань України неможлива світова стабільність і це "доведено історією".

"Від майбутнього Вільнюського саміту очікуємо максимальну конкретику в стилі "анти-Будапешту", – додав Данілов.

ДОВІДКА. Будапештський меморандум було підписано в 1994 році. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Велика Британія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України. У документі використовувався термін "запевнення безпеки", цей механізм не передбачає зафіксованих гарантій безпеки чи колективної оборони.



У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ухвалило декларацію. У ній йдеться, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через одержання плану дій щодо членства в НАТО. Проте Франція та Німеччина було підписано в 1994 році. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Велика Британія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України. У документі використовувався термін "запевнення безпеки", цей механізм не передбачає зафіксованих гарантій безпеки чи колективної оборони.У 2008 році наНАТО ухвалило декларацію. У ній йдеться, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через одержання плану дій щодо членства в НАТО. Проте Франція та Німеччина відмовили у ПДЧ у 2008-му.

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

На початку червня 2023 року серед країн НАТО ще не було консенсусу щодо гарантій безпеки для України, писало видання Politico.

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