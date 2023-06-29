Данілов чекає від саміту НАТО "анти-Будапешту": Третя помилка може бути критичною
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі "максимальної конкретики" і закликав не припуститися "третьої помилки" після Будапештського меморандуму та Бухарестського саміту. Про це він написав у Facebook.
"Крах Будапештського меморандуму (1994 р.), провальний Бухарестський саміт НАТО (2008 р.) були послідовними кроками до заохочення російського нападу на Україну. Третя помилка може бути критичною", – застеріг Данілов.
Він заявив, що без вирішення безпекових питань України неможлива світова стабільність і це "доведено історією".
"Від майбутнього Вільнюського саміту очікуємо максимальну конкретику в стилі "анти-Будапешту", – додав Данілов.
У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ухвалило декларацію. У ній йдеться, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через одержання плану дій щодо членства в НАТО. Проте Франція та Німеччина відмовили у ПДЧ у 2008-му.
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.
- На початку червня 2023 року серед країн НАТО ще не було консенсусу щодо гарантій безпеки для України, писало видання Politico.
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