Данилов ждет от саммита НАТО "анти-Будапешта": Третья ошибка может быть критической

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе "максимальной конкретики" и призвал не допустить "третью ошибку" после Будапештского меморандума и Бухарестского саммита. Об этом он написал в Facebook.

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"Крах Будапештского меморандума (1994 г.), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 г.) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической", – предостерег Данилов.

Он заявил, что без решения вопросов безопасности Украины невозможна мировая стабильность и это "доказано историей".

"От предстоящего Вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", – добавил Данилов.

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверения безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.



В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. Однако Франция и Германия был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверения безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.В 2008 году на БНАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. Однако Франция и Германия отказали в ПДЧ в 2008-м.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

В начале июня 2023 года среди стран НАТО еще не было консенсуса относительно гарантий безопасности для Украины, писало издание Politicо.

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