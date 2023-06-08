Среди стран НАТО все еще нет консенсуса по гарантиям безопасности для Украины – Politico

Союзники еще не готовы дать обязательные гарантии безопасности Украине, о которых государство просит для долгосрочного выживания. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пятерых анонимных европейских дипломатов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Среди основных спорных вопросов для союзников:

→ Должно ли НАТО, к которому стремится присоединиться Украина, вести этот диалог?

→ Или должны ли самые большие военные силы мира предоставить индивидуальные обязательства Украине?

→ Стоят ли чего-то какие-либо гарантии, кроме членства в НАТО?

Также собеседники издания "удивляются", что именно подразумевается под "гарантиями безопасности".

По словам источников, все эти вопросы остаются открытыми для союзников по НАТО, даже несмотря на то, что до июльского саммита Альянса осталось всего пять недель.

Отмечается, что Украина установила саммит в Вильнюсе в качестве дедлайна, "требуя от союзников" взять на встрече четкие обязательства по вступлению Украины в НАТО и предоставлению гарантий безопасности на этом пути.

Издание утверждает, что "многие [среди союзников] на самом деле не хотят давать Украине конкретный график вступления в НАТО сейчас".

В то же время они также не хотят оставить украинцев "разочарованными или уязвимыми" перед возможным вторжением в будущем.

Издание пишет, что поэтому ряд лидеров Западной Европы "все больше отказываются от гарантий безопасности и предлагают более оптимистичные формулировки относительно членства" Украины в НАТО.

"Иногда трудно понять, о чем мы говорим", – сказал высокопоставленный восточноевропейский дипломат, объясняя мышление внутри Альянса.

Источники издания также отметили, что когда политики сейчас говорят о "гарантиях" и "заверениях" для Украины, то, по сути, они говорят об обещаниях продолжать посылать оружие и обучать украинские силы, а не о "конкретных обещаниях встать на защиту Украины".

Некоторые собеседники отметили, что дебаты по гарантиям безопасности для Украины отвлекают от потенциального членства страны в НАТО, которое "действительно имеет значение".

"Рассматривает ли всерьез какая-либо страна возможность предоставить Украине настоящие двусторонние гарантии безопасности? Только гарантии Пятой статьи [НАТО] имеют значение", – сказал восточноевропейский дипломат.

31 мая 2023 года президент Франции Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО.

1 июля президент Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет готовности от Альянса.

7 июля генсек НАТО Столтенберг сообщил, что НАТО должна обсудить, какие гарантии безопасности Альянс может предложить Украине после окончания войны с Россией.

Читайте также: Гарантии безопасности дает не НАТО, можем повторить опыт Финляндии и Швеции – посол Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.