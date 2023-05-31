Макрон хочет "осязаемые" гарантии безопасности для Украины: Что-то между Израилем и НАТО
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО. Об этом он сообщил в Словакии, цитирует его Barrons.
По его словам, Запад должен предоставить Украине "осязаемые и надежные" гарантии безопасности, поскольку она отражает агрессию России.
Он отметил, что Украина защищает Европу и гарантии должны стать предметом переговоров союзников в ближайшие недели.
Макрон заявил, что различные члены НАТО могут предоставить гарантии прямо сейчас, пока Украина ждет присоединения к Альянсу.
"Мы должны построить что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноценным членством", — сказал французский лидер.
- 19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.
- 22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.
- 23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.
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