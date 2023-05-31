Макрон хочет "осязаемые" гарантии безопасности для Украины: Что-то между Израилем и НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО. Об этом он сообщил в Словакии, цитирует его Barrons.

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По его словам, Запад должен предоставить Украине "осязаемые и надежные" гарантии безопасности, поскольку она отражает агрессию России.

Он отметил, что Украина защищает Европу и гарантии должны стать предметом переговоров союзников в ближайшие недели.

Макрон заявил, что различные члены НАТО могут предоставить гарантии прямо сейчас, пока Украина ждет присоединения к Альянсу.

"Мы должны построить что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноценным членством", — сказал французский лидер.

19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.

22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.

23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.

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