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Макрон хочет "осязаемые" гарантии безопасности для Украины: Что-то между Израилем и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 17:28
Макрон хочет
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО. Об этом он сообщил в Словакии, цитирует его Barrons.

По его словам, Запад должен предоставить Украине "осязаемые и надежные" гарантии безопасности, поскольку она отражает агрессию России.

Он отметил, что Украина защищает Европу и гарантии должны стать предметом переговоров союзников в ближайшие недели.

Макрон заявил, что различные члены НАТО могут предоставить гарантии прямо сейчас, пока Украина ждет присоединения к Альянсу. 

"Мы должны построить что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноценным членством", — сказал французский лидер.

  • 19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.
  • 22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.
  • 23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.

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Дмитрий Гриниченко
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