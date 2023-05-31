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Макрон хоче "відчутних" гарантій безпеки для України. Говорить: Щось між Ізраїлем та НАТО

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31.05.2023, 17:28
Макрон хоче
Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО. Про це він повідомив у Словаччині, цитує його Barrons.

За його словами, Захід має надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки, оскільки вона відбиває агресію Росії.

Він зазначив, що Україна захищає Європу і гарантії мають стати предметом переговорів союзників у найближчі тижні.

Макрон заявив, що різні члени НАТО можуть надати гарантії прямо зараз, поки Україна чекає на приєднання до Альянсу.

"Ми повинні побудувати щось між безпекою, що забезпечується для Ізраїлю, та повноцінним членством", — сказав французький лідер.

  • 19 травня 2023 року пані посол України в НАТО заявила, що Україна хоче отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс. Проте гарантії безпеки дає не НАТО, а окремі держави.
  • 22 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що західні союзники готові запропонувати Україні модель безпеки, подібну до ізраїльської. 
  • 23 травня представник Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу заявив, що країна готова стати одним із гарантів безпеки для України.

Читайте також: Саміт НАТО. Німеччина перекине ЗРК Patriot до Литви для захисту заходу

Дмитро Гриниченко
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