Серед держав НАТО все ще немає консенсусу щодо гарантій безпеки для України – Politico

Союзники ще не готові дати обов'язкові гарантії безпеки Україні, про які держава просить задля довгострокового виживання. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на п'ятьох анонімних європейських дипломатів.

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Серед основних спірних питань для союзників:

→ Чи має НАТО, до якого прагне приєднатися Україна, вести цей діалог?

→ Або чи мають найбільші військові сили світу надати індивідуальні зобов’язання Україні?

→ Чи варті чогось будь-які гарантії, крім членства в НАТО?

Також співбесідники видання "дивуються", що саме мається на увазі під "гарантіями безпеки".

За словами джерел, усі ці питання залишаються відкритими для союзників по НАТО, навіть попри те, що до липневого саміту Альянсу залишилось всього п'ять тижнів.

Зазначається, що Україна встановила саміт у Вільнюсі як дедлайн, "вимагаючи від союзників" взяти на зустрічі чіткі зобов’язання щодо вступу України до НАТО та надання гарантій безпеки на цьому шляху.

Видання стверджує, що "багато хто [серед союзників] насправді не хоче давати Україні конкретний графік вступу до НАТО наразі".

Водночас вони також не хочуть залишити українців "розчарованими чи вразливими" перед ймовірним вторгненням у майбутньому.

Видання пише, що через це низка лідерів Західної Європи "дедалі більше відмовляється від гарантій безпеки та пропонує більш оптимістичні формулювання щодо членства" України в НАТО.

"Іноді важко зрозуміти, про що ми говоримо", – сказав високопоставлений східноєвропейський дипломат, пояснюючи мислення всередині Альянсу.

Джерела видання також зазначили, що коли політики зараз говорять про "гарантії" та "запевнення" для України, то, по суті, вони говорять про обіцянки продовжувати надсилати зброю та навчати українські сили, а не про "конкретні обіцянки стати на захист України".

Деякі співрозмовники зауважили, що дебати стосовно гарантій безпеки для України відволікають від потенційного членства в НАТО, яке "дійсно має значення".

"Чи розглядає серйозно якась країна можливість надати Україні справжні двосторонні гарантії безпеки? Лише гарантії П'ятої статті [НАТО] мають значення", – сказав східноєвропейський дипломат.

31 травня 2023 року президент Франції Макрон заявив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО.

1 липня президент Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО, але чекає готовності від Альянсу.

7 липня генсек НАТО Столтенберг повідомив, що НАТО має обговорити, які гарантії безпеки Альянс може запропонувати Україні після закінчення війни з Росією.

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