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В ЕС не исключают отправку военных миссий в Украину в рамках гарантий безопасности – FT

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 16:32
В ЕС не исключают отправку военных миссий в Украину в рамках гарантий безопасности – FT - Фото
Фото - Depositphotos

Страны Евросоюза в рамках будущих гарантий безопасности для Украины не исключают отправку в страну европейских военных миссий. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник, проинформированный об обсуждениях этих вопросов.


В материале сказано, что ЕС готовится предложить Украине будущие обязательства в области безопасности. Лидеры обязуются продолжать финансировать поставки оружия ВСУ через Европейский фонд мира, сказал собеседник журналистов.

По его словам, лидеры ЕС также обещают расширить инициативу по обучению украинских военнослужащих, а еще не исключаются военные миссии ЕС в Украине, "если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами".

7 июня в интервью The Guardian экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите НАТО в Вильнюсе отдельные страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу украинских властей ввести войска в Украину.

Премьер Эстонии Каллас заявила, что "ни одна страна не говорила о таких намерениях".

Глава МИД Кулеба сказал, что "мы и не просим", добавив, что до завершения полномасштабной войны страны НАТО не будут направлять в Украину свои войска в индивидуальном порядке.

Читайте также: Столтенберга спросили о гарантиях Украине на саммите НАТО: Будет очень сильное послание

Оксана Житнюк
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