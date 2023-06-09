"Ни одна страна не говорила об этом". Премьер Эстонии об отправке войск НАТО в Украину

Премьер Эстонии Кая Каллас, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вероятности отправки некоторыми странами-членами Альянса войск в Украину, заявила, что "ни одна страна не говорила о таких намерениях". Ее цитирует ERR.

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"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных, я о таких планах не слышала", – сказала она.

7 июня в интервью The Guardian Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите НАТО в Вильнюсе отдельные страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу украинских властей ввести войска в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что "мы и не просим", добавив, что до завершения полномасштабной войны страны НАТО не будут направлять в Украину свои войска в индивидуальном порядке.

9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны-члены Альянса достигли согласия относительно трех пунктов об интеграции Украины.

1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно быстрее получила четкий план вступления в НАТО, тогда как Германия призывает проявлять осторожность, пока идет война.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

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