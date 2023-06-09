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"Жодна країна не говорила про це". Прем'єрка Естонії про відправлення військ НАТО в Україну

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 09:16
Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Прем'єрка Естонії Кая Каллас, коментуючи слова ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена про ймовірність відправлення деякими країнами-членами Альянсу військ в Україну, заявила, що "жодна країна не говорила про такі наміри". Її цитує ERR.

"Усі держави надають ту чи іншу допомогу Україні. Але жодна країна не заявляла про своє бажання втручатися в цю війну, відправляти на неї своїх військових, я про такі плани не чула", – сказала вона.

7 червня в інтерв'ю The Guardian Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті НАТО у Вільнюсі окремі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит української влади ввести війська в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на це, що "ми й не просимо", додавши, що до завершення повномасштабної війни країни НАТО не спрямовуватимуть до України свої війська в індивідуальному порядку.

  • 9 травня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни-члени Альянсу досягли згоди щодо трьох пунктів про інтеграцію України.
  • 1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.
  • 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

Читайте також: Зеленський: Україна готова вступити в НАТО, чекаємо готовності від Альянсу

Мілана Головань
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війнаНАТОДмитро КулебаКая КалласЕстоніяандерс фог расмуссен
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